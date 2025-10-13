Форма поиска по сайту

13 октября, 09:47

Происшествия

В Москве пресечен теракт против офицера Минобороны России

Фото: vkvideo.ru/@nakgov

В Москве предотвращен теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, преступление готовилось украинскими спецслужбами совместно с главарями международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, признана террористической и запрещена в РФ).

Теракт планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных столичных районов. Специалисты рассказали, что мощность изготовленного террористами самодельного взрывного устройства (СВУ) позволяла обеспечить зону сплошного поражения граждан в радиусе до 70 метров.

Силовики задержали троих россиян, причастных к сокрытию следов планировавшегося теракта, и выходца из стран Центральной Азии – непосредственного исполнителя преступления.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали двух пособников украинских спецслужб, которые готовили теракт против российского военного. Граждан РФ заметили рядом с одним из садоводческих товариществ, когда они пытались достать из тайника СВУ. При задержании они оказали вооруженное сопротивление, но были нейтрализованы ответным огнем.

ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны РФ в Москве

