Эксперт Митрофанова: россиян могут уволить после установления психиатром инвалидности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сотрудника могут уволить после психиатрической экспертизы, если по ее итогам он будет признан полностью негодным к работе. Например, при установлении группы инвалидности, исключающей трудовую деятельность, рассказала Москве 24 учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

Так она прокомментировала новость о том, что с 1 марта работодатели в случае выявления у работников признаков психического расстройства по результатам медосмотра смогут отправить их на психиатрическое освидетельствование. По итогам последнего человека могут временно признать неспособным выполнять отдельные виды работ.

Митрофанова уточнила, что если после медосмотра сотруднику установили ограничения, то работодатель должен рассмотреть возможность перевода на другую должность, соответствующую его состоянию здоровья.

"Таким образом, увольнение теоретически возможно, но только при полной утрате трудоспособности. В остальных случаях серьезных изменений, которые бы ущемляли права сотрудников, нет", – пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что даже при наличии явных внешних признаков психического неблагополучия у сотрудника работодатель не может самостоятельно инициировать проверку без медицинского заключения.

"К сожалению, проблема роста числа лиц с нарушениями психического здоровья существует, и статистика, как отмечают медики, только увеличивается. Сама процедура проверки не нарушает личную жизнь работника, так как медицинские осмотры установлены законом только для отдельных категорий, а направление на психиатрическое освидетельствование возможно лишь при выявлении соответствующих признаков во время периодического медосмотра", – пояснила Митрофанова.

При этом, продолжила специалист, правки в приказе Минздрава № 392н, регулирующем порядок медицинских осмотров, носят в основном технический характер. Она напомнила, что, например, раньше для людей, работающих с гостайной, прохождение специального психиатрического освидетельствования было обязательным, однако теперь его исключили.

"Также раньше, если по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра в заключении указывались признаки психического расстройства, можно было инициировать проведение психиатрического освидетельствования. Сейчас же предварительный медицинский осмотр в этом контексте убран, поэтому такая возможность сохранилась только для периодических осмотров", – рассказала Митрофанова.

Однако нововведения не означают, что руководство по своему усмотрению может отправлять сотрудника на проверку, подчеркнула эксперт. Это касается только работников, которые обязаны проходить периодические медосмотры по закону, например водителей.

"Если во время такого осмотра выявляются признаки психического расстройства и это фиксируется в медицинском заключении, руководство может обратиться с просьбой о проведении специализированного психиатрического освидетельствования. Есть изменения и в составе комиссий: теперь вместо просто "врачебной комиссии" указано, что освидетельствование проводится комиссией врачей-психиатров", – заключила она.

Ранее психотерапевт Диана Генварская сообщила, что панические атаки и депрессия могут стать поводом для больничного, если сотрудник обратился в психоневрологический диспансер и диагноз подтвердится. С ее слов, паническая атака возникает в момент, когда у человека появляется какой-либо вид напряжения. Постепенно психика накапливает потенциал заряда, который куда-то нужно деть.