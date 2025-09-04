Минздрав: НАО лидирует в рейтинге регионов по психическим заболеваниям

Фото: depositphotos/fizkes

Ненецкий автономный округ (НАО) стал лидером рейтинга регионов по уровню психических расстройств по итогам 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Минздрава России.

В ведомстве уточнили, что в НАО зафиксировано наибольшее количество случаев первичного заболевания психическими расстройствами или нарушениями поведения – 703,4 на 100 тысяч населения за прошлый год.

На втором месте расположилась Архангельская область с показателем 697,4 на 100 тысяч человек. За ней следует Республика Карелия, где число случаев составило 556,3.

Также в пятерку вошли Республика Мордовия (554) и Ямало-Ненецкий автономный округ (551,6). При этом Чеченская Республика оказалась на последнем месте с показателем 42,8 на 100 тысяч, Севастополь – 73,7, Брянская область – 96,8.

Ранее психиатр Александр Ковтун назвал уменьшение светового дня причиной обострения психических заболеваний осенью. На этот период года, по его словам, приходится на 10–20% больше расстройств, чем на лето, особенно шизофрении и депрессии.

Для профилактики врач рекомендовал соблюдать режим, правильно питаться, заниматься спортом, не перерабатывать и проводить время на свежем воздухе.