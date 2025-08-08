Психиатр Ковтун: симптомы шизофрении обостряются осенью из-за сокращения светового дня

Фото: depositphotos/yacobchuk1

Психические заболевания усиливаются осенью в том числе из-за уменьшения светового дня, поскольку преобладание темноты обостряет симптомы, рассказал Москве 24 врач-психиатр Александр Ковтун.

Он обратил внимание, что на осенний период приходится на 10–20% больше психических расстройств, чем на лето. Самой часто встречающейся болезнью он назвал шизофрению и депрессивные расстройства.

Осенью также усиливаются усталость, раздражительность, плохое настроение. Среди причин такого самочувствия среди школьников и студентов специалист выделил возвращение к учебе. В этот период человек особенно замечает груз ответственности, эмоциональные и физические нагрузки, из которых вытекает тревога и депрессия.

"Как профилактировать? Нужно соблюдать режим сна и бодрствования, правильно питаться, заниматься физической культурой, не перерабатывать, проводить время на свежем воздухе, в семейном кругу", – отметил психиатр и добавил, что эти правила помогут сохранить стабильное состояние.

Более того, в темное время суток в организме человека вырабатывается гормон мелатонин, который снижает активность и вызывает сонливость, указывал ранее терапевт Дмитрий Карпенко. При этом постоянная слабость может быть симптомом некоторых заболеваний. Она может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой, в частности о гипотиреозе.

