Терапевт Карпенко: здоровый образ жизни поможет побороть постоянную слабость

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Чтобы побороть постоянную слабость, необходимо придерживаться здорового образа жизни, а именно правильно питаться, составить сбалансированный распорядок дня и спать по восемь часов, сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-терапевта, доцента кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, кандидата медицинских наук Дмитрия Карпенко.

Среди причин хронической слабости в осенний сезон он отметил сокращение светового дня. В темное время суток в организме человека вырабатывается гормон мелатонин, который снижает активность и вызывает сонливость.

Недостаток солнечного света вызывает дефицит витамина D, что может привести к усталости. Специалист рекомендовал принимать профилактическую дозу витамина D.

Однако постоянная слабость может быть симптомом некоторых заболеваний. Так, она может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой, в частности о гипотиреозе.

При этой болезни железа не вырабатывает достаточного количества гормонов Т4 и Т3. Часто это связано с аутоиммунными заболеваниями, когда антитела атакуют орган. Помимо усталости и слабости, могут быть и другие симптомы: выпадение волос, набор веса, сухость кожи, повышенный ритм сердца, отметил Карпенко.

Кроме того, слабость может стать симптомом заболевания печени. Пациенты также могут отмечать при этом состоянии потемнение мочи, осветление стула, пожелтение кожи и слизистых оболочек, особенно склер глаз.

В то же время при анемии и сахарном диабете нередко возникает слабость. При них врачи фиксируют учащенное сердцебиение, головокружение и плохую переносимость физических нагрузок.

При хронической слабости врач посоветовал сдать анализы на уровень гемоглобина, сахара и тиреоидных гормонов ТТГ и Т4.

Ранее врач-офтальмолог Арпине Адамян рассказала, что хронический стресс может стать причиной проблем с органами зрения. Она подчеркнула, что при стрессе организм старается себя защитить с помощью адаптационных механизмов, в результате чего активизируется симпатическая нервная система, а также меняется гормональный фон.

Это в свою очередь приводит к сужению сосудов, гормональным сбоям и напряжению мышц тела, а также к неправильной работе всех систем в организме.