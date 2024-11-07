Сомнолог Золотарева предупредила, что алкоголь негативно влияет на качество сна

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Алкоголь ухудшает общее качество ночного отдыха, рассказала "Газете.ру" сомнолог Наталия Золотарева.

"Алкоголь сокращает фазу быстрого сна, которая важна для памяти и эмоционального восстановления, вызывает прерывистость во второй половине ночи и частые пробуждения. Также он может привести к проблемам с дыханием, таким как апноэ, из-за расслабления мышц горла", – объяснила Золотарева.

Кроме того, спиртное делает сон "менее глубоким", что, в свою очередь, приводит к дневной усталости и уменьшению энергии. Также алкоголь со временем начинает вызывать привыкание, из-за чего прекращение его употребления "часто сопровождается ухудшением симптомов бессонницы".

Среди других рисков – заболевания печени, сердечно-сосудистые патологии, а также нарушения психического здоровья.

"Особенно алкоголь опасен для людей с бессонницей. Вместо полноценного отдыха он нарушает естественные циклы сна, делая его прерывистым и менее восстанавливающим. Это усиливает усталость и повышает риск психологических проблем и зависимости", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, не существует безопасной дозы спиртного, которая не повлияла бы негативно на структуру ночного отдыха и не повышала риск зависимости, поэтому специалист советует полностью отказаться от алкоголя перед сном.

При этом Золотарева отметила, что существуют натуральные вещества, способные улучшать сон. Например, мелатонин, помогающий быстрее заснуть, и триптофан, способствующий выработке гормонов, важных для сна.

Ранее главный нарколог департамента здравоохранения столицы Антон Масякин порекомендовал воздержаться от употребления шампанского беременным и кормящим женщинам, а также людям, страдающим от недугов вроде язвы, гастрита, панкреатита и холецистита. То же самое относится к пациентам с заболеваниями центральной нервной системы и тем, кто принимает угнетающие ее работу лекарственные препараты.