Врач назвала самый опасный алкогольный напиток

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Абсент считается самым опасным алкогольным напитком. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Из-за большого содержания спирта и полыни он оказывает сильнейшее негативное воздействие на организм.

"Если мы говорим об абсенте, то его крепость – порядка 70–75%, может быть и больше. Плюс еще токсичный компонент из полыни. Организму очень сложно все это усвоить и нейтрализовать", – отметила специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Абсент сразу же разрушает печень, почки. То есть все выводящие обезвреживающие системы. Потому что из-за токсичных веществ печень не справляется.

"Токсичные вещества идут в кровь и сильно влияют на сердце и мозг человека. У него даже может возникнуть помешательство. То есть абсент может вызывать сильные неврологические проблемы, психозы и прочее", – заключила диетолог.

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