Хирург рассказал о влиянии водки на головной мозг

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Злоупотребление водкой провоцирует развитие геморрагического некроза и приводит к дистрофии мозга, так как этанол пагубно влияет на ткани человеческого головного мозга. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на хирурга Александра Умнова.

Он объяснил, что геморрагический некроз тканей мозга, когда они погибают и пропитываются кровью, может развиться через месяц регулярных злоупотреблений водкой. Однако чаще дистрофия мозга прогрессирует медленно. По словам эксперта, объем мозга становится меньше из-за размягчения его структуры.

Ткань органа в таком случае становится водянистой, формируется гидроцефалия. Это приводит к инвалидности, подчеркнул Умнов. Так как организм постоянно испытывает дефицит витамина В1, из-за нарушения его всасывания с пищей у человека развивается энцефалопатия.

По информации специалиста, 80% случаев энцефалопатии переходят в психоз при отсутствии лечения, в 15–20% человек умирает. Этанол проникает во все клетки организма, нарушает работу нейромедиаторов, что приводит к проблемам со связью между отделами головного мозга.

Также этанол вызывает сужение сосудов головного мозга, тем самым повышая риск образования тромбов, склеивания эритроцитов и тромбоцитов. Это, уточнил хирург, может стать причиной инсульта. Помимо этого, он нарушает работу дофаминовой и ГАМК-систем, поэтому алкоголику нужно постоянно увеличивать дозы спиртного, чтобы получить удовольствие.

Ранее Умнов заявлял, что вред от водки могут уменьшить продукты, богатые йодом и витамином B6. Он при этом напомнил о необходимости консультаций с врачами перед принятием лекарств.

До этого специалист отметил, что алкоголик чаще всего не может самостоятельно бросить пить водку. Умнов призвал родственников людей с алкогольной зависимостью не верить обещаниям бросить пить, а обратиться к специалистам как можно быстрее.

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