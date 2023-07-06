Россиянам рассказали о химических элементах, которые уменьшают вред от водки

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Вред от водки могут уменьшить продукты, богатые йодом и витамином B6. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на хирурга Александра Умнова.

"Употребляйте за несколько дней продукты, богатые йодом. Он стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, которые способствуют расщеплению продуктов распада алкоголя. За сутки до праздника примите витамин В6, активирующий фермент алкогольдегидрогеназу, разрушающий спирт", – заявил Умнов.

Кроме того, эксперт посоветовал принимать препараты – ферменты поджелудочной железы перед употреблением алкоголя. По его словам, они позволят разгрузить желудочно-кишечный тракт. Также можно принимать янтарную кислоту, поскольку она ускорит метаболизм алкоголя, резюмировал Умнов.

Чтобы улучшить работу печени, следует пить две с половиной таблетки глутаргина по 750 миллиграммов. По мнению Умнова, пользу может также принести активированный уголь.

В то же время хирург подчеркнул необходимость консультаций с врачами перед принятием лекарств.

Ранее Умнов рассказал, что помочь бросить пить водку могут только профильные врачи. При этом он призвал родственников людей с алкогольной зависимостью не верить обещаниям бросить пить, а обратиться к специалистам как можно быстрее.

Умнов также рассказал, что водка разрушает почти все органы человека. По его словам, алкогольный напиток опасен не только этиловым спиртом, но и токсичными сивушными маслами.

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