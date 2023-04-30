Токсиколог развеял миф о целебных свойствах водки

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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов сообщил, что мифы и легенды касательно целебных свойств водки и прочих крепких спиртных напитков сложились в те времена, когда настоящие лекарства были недоступны большинству людей. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Эксперт рассказал, что в те времена водку использовали как обезболивающее, антисептик и другие лекарства. Однако она работала крайне плохо во всех этих ипостасях и к тому же приводила к непредсказуемым последствиям.

Водовозов подчеркнул, что, вопреки общественному заблуждению, водка не помогает при инфекционных заболеваниях, в том числе при ОРВИ.

"Если мы используем спиртные напитки в попытке помочь иммунитету, то мы делаем ровно наоборот. Учеными очень хорошо описаны иммуносупрессивные свойства этанола – основного действующего вещества водки. То есть во время болезни этот напиток будет на стороне инфекции, а не человека", – пояснил токсиколог.

Индивидуальные случаи некоторых людей, которым спиртной напиток помог при болезни, не является научным опытом, добавил врач. Так, согласно масштабным исследованиям, все якобы целебные свойства водки испаряются при тестировании.

В целом употребление спиртных напитков представляется крайне опасным для здоровья и даже может привести к летальному исходу, отметил специалист.

С точки зрения фармакологии, этанол работает как депрессант, приглушая работу нейронов. А высокая доза подобного вещества может повлечь за собой остановку центров дыхания и сердечной деятельности.

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