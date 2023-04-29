Врач назвал наименее опасную дозу алкоголя в майские выходные

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Наименее опасная доза потребления алкоголя в майские выходные зависит от пола человека и состояния его здоровья. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Для здорового мужчины минимально вредная доза потребления алкоголя – это 50–100 миллилитров крепкого алкоголя в день или бокал сухого вина. Для здоровой женщины – только бокал сухого вина. Крепкий алкоголь не рассматривается. Все, что сверху этого количества, несет вред для здоровья", – подчеркнул эксперт.

От употребления пива по возможности лучше совсем отказаться, так как алкоголь из этого напитка быстро всасывается в кровь.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Если у человека имеются какие-то сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, гипертония, нарушение сердечного ритма, заболевание печени, желудка, кишечника, то для него любое количество алкоголя является вредным.

Ранее россиянам рассказали, с какими продуктами не стоит употреблять шашлык. Например, он не сочетается с хлебом и другой жирной пищей, в том числе с майонезными соусами и салом. Такая комбинация будет только утяжелять процесс пищеварения. Кроме того, шашлык лучше не запивать алкоголем, который содержит много сахара. Подобное сочетание будет провоцировать в организме брожение.

