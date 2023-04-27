В половине российского коньяка экономкласса нашли фальсификат

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52% проверенного коньяка экономкласса в России является фальсификатом, говорится в исследовании Роскачества.

"На рынке коньяка низкого ценового сегмента (до 920 рублей за 0,5 литра) присутствуют массовые и системные нарушения. <...> Обнаружены несоответствия по отношению изотопов атомов молекулы этанола, что свидетельствует о признаках использования дистиллята невиноградного происхождения при производстве. Эксперты-дегустаторы также зафиксировали пороки по букету и вкусу", – указано в исследовании.

Экспертизу провели по 39 показателям, проверена продукция 23 торговых марок. Из них только 11 полностью соответствовали требованиям ГОСТ, у 12 присутствовали признаки фальсификации спиртами невиноградного происхождения.

В ходе проверки эксперты-дегустаторы оценили на "отлично" внешний вид и цвет всех напитков. Однако у коньяков с признаками фальсификации обнаружили несоответствия и пороки по букету и вкусу.

Среди других нарушений обнаружили несоответствие требованиям ГОСТ по массовой концентрации высших спиртов в пересчете на изоамиловый спирт у одной марки, несоответствие ГОСТ по массовой концентрации приведенного экстракта – у другой. После выпаривания образца остался нехарактерный для коньяка остаток зеленого цвета.

При этом, как уточнили в Роскачестве, все проверенные алкогольные напитки признаны безопасными. Кроме того, не было обнаружено красителей и синтетических ароматизаторов, а также несоответствий по массовым концентрациям средних эфиров.

Также не обнаружено нарушений по массовым концентрациям средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир, альдегидов в пересчете на уксусный альдегид, летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту, железа. Не выявлено расхождений по массовой концентрации сахаров в пересчете на инвертный сахар.

Кроме того, не было зафиксировано недолива и расхождений по объемной доле этилового спирта. По маркировке замечание было только к одному производителю из-за отсутствия на этикетке информации об относительной влажности, требующейся для хранения продукта.

По итогам проверки наиболее качественными оказались коньяки Крыма, Ставрополья, а также часть продукции Дагестана и Московской области.

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