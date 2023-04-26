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10:56

Общество

Россиянам рассказали, почему пивной алкоголизм опаснее водочного

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Пиво не только вызывает состояние эйфории, но и воздействует на вкусовые рецепторы, что ускоряет зависимость. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на директора Национального научного центра наркологии Татьяну Клименко.

"При употреблении пива довольно быстро возрастает толерантность к данному спиртному напитку. Рост толерантности проявляется в том, что для получения прежнего эффекта эйфории требуется выпивать все большее количество", – рассказала Клименко.

По словам врача, употребление хмельного напитка приводит к расширению вен, развитию сердечной недостаточности и поражению печени. Кроме того, из-за "вымывания" калия и магния из организма у человека могут появиться сухость кожи, боли в икроножных мышцах, слабость в ногах, раздражительность и плохой сон. У мужчин могут увеличиться грудные железы, а у женщин – огрубеть голос и вырасти усы.

Мнение, что пиво является безопасным видом алкоголя, – ошибочное, резюмировала Клименко.

Ранее сообщалось, что пиво стало самым популярным алкогольным напитком среди россиян в первые четыре месяца 2023 года. По данным экспертов, 59% продаж алкогольных напитков в "магазинах у дома" приходится именно на пиво. Бренди и сакэ возглавили список наименее востребованных у россиян алкогольных напитков.

Рост продаж коньяка в России за начало 2023 года составил 9%

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