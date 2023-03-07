Врач рассказал об опасности конфет с алкоголем

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Врач – психиатр-нарколог Василий Шуров предупредил о вреде конфет с алкоголем. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Эксперт призвал не дарить такое лакомство девушкам на 8 Марта. Как отметил Шуров, в магазинах в преддверии женского праздника представлен широкий выбор сладостей, в том числе с алкогольными начинками на любой вкус. Однако, по словам врача, от покупки этих конфет следует отказаться.

"Это будет двойной удар для дофаминовой системы: за счет этанола и за счет быстрых сахаров. Конечно, опьянение от таких конфет – это казуистика, это все-таки надо очень много съесть", – отметил он.

Однако Шуров рассказал, что были случаи, когда человека за рулем останавливали сотрудники ГИБДД после того, как он съел конфеты с алкоголем.

Не нужно покупать такие сладости в подарок тем, у кого ранее были проблемы со спиртными напитками, подчеркнул он, поскольку даже небольшая доза алкоголя может спровоцировать на дальнейшее употребление.

Специалист уверен, что не существует безопасного количества алкоголя.

"Как нарколог я не рекомендую употреблять вообще и не даю индульгенции, что от одной конфеты ничего не будет. Все с чего-то начинают", – добавил он.

По мнению врача, от конфет с алкоголем человек легко может перейти на вино. Зависимость формируется быстро, резюмировал он.

Ранее нарколог Валентин Скрябин рассказал, что закусывать алкогольные напитки сладкими продуктами или запивать газировкой не рекомендуется, поскольку сахар замедляет выведение спирта из организма.

По словам эксперта, напитки с углекислым газом могут привести к повышению состояния алкогольного опьянения. Кроме того, употребление большого количества блюд не способствует защите организма от опьянения. Спиртные напитки воздействуют на организм вне зависимости от количества съеденного.



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