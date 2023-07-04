Россиянам рассказали об эффективном способе бросить пить водку

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Алкоголик в большинстве случаев не сможет самостоятельно бросить пить водку, ему понадобится лечение. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на хирурга Александра Умнова.

"Лечение состоит из нескольких этапов. Вначале организм человека очищают от токсинов, затем проводят реабилитацию в специальных центрах. Одна из задач – выработать отвращение к употреблению напитка, это один из самых эффективных способов", – заявил Умнов.

При этом он призвал родственников людей с алкогольной зависимостью не верить обещаниям бросить пить, а обратиться к специалистам как можно быстрее.

Умнов также рассказал, что водка разрушает почти все органы человека. По его словам, алкогольный напиток опасен не только этиловым спиртом, но и токсичными сивушными маслами. В первую очередь водка приводит к ухудшению состояния печени, поджелудочной железы и головного мозга.

Как уточнил эксперт, от водки может появиться дистрофия тканей сердца, повышенное артериальное давление и нарушение ритма. Также злоупотребление этим алкоголем приведет к перерождению печени и дальнейшему циррозу.

Ранее токсиколог Алексей Водовозов опроверг мифы о целебных свойствах водки. Водовозов подчеркнул, что, вопреки общественному заблуждению, водка не помогает при инфекционных заболеваниях, в том числе при ОРВИ.

При этом он признал, что в прошлом водку использовали как обезболивающее, антисептик и другие лекарства. Однако добавил, что она работала крайне плохо во всех этих ипостасях и к тому же приводила к непредсказуемым последствиям.

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