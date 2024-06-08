Экс-глава МИД Австрии Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе РФ на части

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Американские аналитические центры в своих работах разрабатывали планы раздела России и Китая. Об этом в рамках интервью для ТАСС рассказала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. С журналистами она общалась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

"Это касается не только России. Я преподавала на тему балканизации в Дипломатической академии много-много лет назад, более 20 лет. И я помню, что мне попадались работы американских аналитических центров, в которых также говорилось о том, что к 2020 году существует риск балканизации Китая", – заявила она в беседе с агентством.

По словам Кнайсль, в этих работах также приводились аргументы в пользу распада КНР на китайскую мусульманскую и некую вторую часть. Экс-глава австрийского МИД призналась, что к настоящему моменту успела забыть некоторые описанные американскими аналитиками подробности.

Ранее в рамках ПМЭФ президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что западные страны еще 20 лет назад создали план по разделению России на пять частей. Его реализации помешал Владимир Путин, который вовремя распознал их намерения и начал бороться за национальные интересы страны, подчеркнул политик.

