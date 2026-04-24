День каскадера отметят в кинопарке "Москино" 25 и 26 апреля

Жителей и гостей столицы ждет немало событий в выходные 25 и 26 апреля. Можно будет поболеть за спортсменов на Московском полумарафоне, посетить кинопарк "Москино" и многое другое. О том, куда стоит заглянуть, – в материале Москвы 24.

Масштабный забег

Любители бега встретятся в столице 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона. Любителям и спортсменам предстоит преодолеть 21,1 и 5 километров. Кроме того, участников ждут детские забеги на 400 и 800 метров, а также командные эстафеты. Старт состоится на улице Косыгина рядом с МГУ имени М. В. Ломоносова, а финиш – в районе "Лужников".

Уже известно, что порядка 40% участников решат выйти на такой старт впервые. Ожидается, что среди бегунов будут жители из 33 стран, 80 регионов России и почти 500 городов. Они преодолеют дистанцию, которая пройдет по самому сердцу столицы, и насладятся видами на Кремль, храм Христа Спасителя и собор Василия Блаженного.

В свою очередь, зрители будут наблюдать за бегунами из специальных зон поддержки. Те, кто не сможет посетить мероприятие, увидят происходящее онлайн: в соцсетях проведут прямой эфир.

Важно учитывать, что в связи с масштабным полумарафоном на некоторых улицах в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО ограничено движение транспорта. Подробнее – здесь.

День каскадера

Тем, кто хочет разнообразить спортивные выходные, стоит заглянуть в кинопарк "Москино": там подготовили программу ко Дню каскадера, который отмечается 28 апреля. Гости узнают основы исполнения трюков, послушают тематические лекции и пройдут интерактивный тест. Также и в субботу, и воскресенье там пройдут показы комедии "Приключения желтого чемоданчика", исторической военной драмы "Ангелы Ладоги", фэнтези "Домовенок Кузя – 2" и фильма "Моя собака – космонавт".

Кроме того, в субботу парковка у хромакея превратится в площадку проведения мастер-класса по кинокаскадерскому мастерству. Здесь получится узнать об особенностях профессии, увидеть прыжки и различные трюки. Также все желающие сами смогут почувствовать себя каскадерами, попробовав сделать кувырки на матах, предварительно ознакомившись с техникой безопасности. Время мастер-классов – 13:00, 14:00, 16:00 и 17:00.

В воскресенье гостей приглашают в Театр Гонзаги на паблик-ток с девушками-каскадерами, которые тоже поделятся секретами профессии. Кроме того, в этот день в 12:00 и 13:00 стеклянный павильон на парковке у хромакея станет площадкой мастер-классов по раскадровке и стоп-моушену. Разнообразить досуг можно в усадьбе Деда Мороза с 12:00 до 18:00. Здесь гости поучаствуют в постановочных съемках фильма "12 стульев".

Интерактивный квест "Шерлок Холмс. Дело о пропавшем ноже мистера Доббльса" также пройдет 26 апреля. Всех желающих ждут в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00. Чтобы посетить кинопарк, нужно приобрести билет, сделать это можно через сервис "Мосбилет".

Прогулки с лебедями

Если же хочется побывать на природе, но при этом не выезжать из Москвы, можно отправиться в столичные парки и полюбоваться на лебедей. Уже сейчас увидеть птиц можно в ландшафтном парке "Митино", куда уже вернулось после зимовки целое семейство. Лебедей зовут Константин и Елена, они названы в честь храма Святых Равноапостольных Константина и Елены, находящегося на территории парка.

Уже в начале мая, когда температура ночью начнет превышать 10 градусов, пара птиц, обитающая в Парке Горького, должна переехать из зимнего домика на Голицынский пруд. У этих местных жителей тоже есть имена – Одетта и Зигфрид, отсылающие к главным героям балета "Лебединое озеро".

Кроме того, с наступлением мая два белых лебедя и лебеди-шипуны переедут на Верхний Царицынский пруд в музее-заповеднике "Царицыно". Их получится увидеть у причала со скульптурами сфинксов. Соседями лебедей станут серые гуси, хохлатые утки и утки-пингвинки. Также в это время не стоит проходить мимо Лианозовского парка, куда вернутся Ромео, Джульетта и их двое подросших птенцов, поселившиеся здесь в 2024 году.

В свою очередь, Патриаршие пруды тоже готовятся к прилету лебедей – Маши и Вани, которые раньше зимовали в питомнике. Сейчас же для них установлен специальный плавучий дом с террасой и садом на крыше.