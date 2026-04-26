Облачная погода с дождем ожидается в Москве 26 апреля

Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве в воскресенье, 26 апреля. На западе Московской области местами возможен дождь со снегом, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье – от 5 до 10 градусов выше нуля.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до нуля градусов, по области – также до нуля градусов.

Москвичей в воскресенье и понедельник, 26 и 27 апреля, ожидает рекордно низкое атмосферное давление. К примеру, в понедельник показатели барометра могут упасть до 725 миллиметров ртутного столба.

Холодная погода с ночными заморозками сохранится в столичном регионе до конца апреля. При этом самым холодным днем станет понедельник. В этот день ожидается всего 3–5 градусов, а также дождь, переходящий в мокрый снег.