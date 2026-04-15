Полумарафон пройдет в Москве 25–26 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский полумарафон состоится 25 и 26 апреля. В программе – дистанции 5 и 21,1 километра, корпоративная и студенческая эстафеты, а также детские забеги. Событие будет организовано при поддержке правительства Москвы и департамента спорта города.

Соревнования пройдут в двухдневном формате: 25 апреля состоятся забег на 5 километров и детские старты на 400 и 800 метров, а 26 апреля – основной полумарафон на 21,1 километр и командные эстафеты.

В этом году около 40% участников выйдут на старт впервые, при этом значительная часть из них ранее вообще не участвовала в забегах "Бегового сообщества". Ожидаются участники из 33 стран, 80 регионов России и почти 500 городов.

Старт полумарафона будет дан на улице Косыгина рядом с МГУ имени М. В. Ломоносова, а финиш разместится в районе "Лужников". Трасса пройдет мимо ключевых достопримечательностей столицы, включая Московский Кремль, Собор Василия Блаженного и храм Христа Спасителя.

"Московский полумарафон занимает особое место в беговом календаре. Это один из главных стартов весны, который каждый год задает сезонный ритм для тысяч участников. Но для нас важно и другое: сегодня это большое городское событие, в котором соединяются спорт, атмосфера Москвы, энергия бегового сообщества и самые разные форматы участия – от личного старта до корпоративной и студенческой эстафет", – отметил директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Накануне старта, 24 и 25 апреля, рядом с "ЛУКОЙЛ Ареной" пройдет спортивная выставка с участием более 40 брендов – производителей экипировки, питания, аксессуаров и гаджетов для бега, а также компаний-партнеров.

Для зрителей подготовят специальные зоны поддержки вдоль трассы, а сам забег можно будет посмотреть в прямом эфире в соцсетях. Отдельной частью программы станет благотворительный блок. Фонд "Больше Чем Можешь" выведет на дистанции команду подопечных, которые преодолеют маршрут при поддержке волонтеров.

Регистрация на дистанцию 21,1 километра остается открытой.

Ранее сообщалось, что среди москвичей растет популярность массового спорта. Сергей Собянин отмечал, что все больше горожан участвуют в массовых физкультурных мероприятиях.

Кроме того, в столице в разы увеличилось число спортивных и плоскостных сооружений. Постоянно проводятся самые разные мероприятия, включая марафоны, веломарафоны, соревнования на воде, в спортивных центрах и комплексах.

