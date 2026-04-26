Кениец Корир выиграл полумарафон в столице

Кенийский легкоатлет Овен Корир выиграл Московский полумарафон, установив рекорд соревнований, сообщает ТАСС.

Бегун преодолел дистанцию 21,1 километра за 59 минут 35 секунд. Предыдущий рекорд в 2025 году установил эфиоп Тереса Някола Гела (1 час 2 минуты 39 секунд).

Второе место на полумарафоне занял кениец Джеффри Кипкембой (1 час 1 минута 48 секунд), а третье – россиянин Ринас Ахмадеев (1 час 2 минуты 10 секунд). Победитель прошлого забега Гела прибежал четвертым (1 час 2 минуты 15 секунд).

У женщин с рекордом соревнований победила эфиопка Цеге Мелезе (1 час 9 минут 3 секунды). Среди россиянок лучшей стала Анна Мокина, которая преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 26 секунд. Она заняла четвертое место.

Кроме того, в рамках полумарафона прошел забег на 5 километров. У мужчин победителем стал россиянин Евгений Волков, а у женщин – россиянка Лилия Мендаева.

В связи с проведением мероприятия в столице действуют временные перекрытия, напомнили в столичном Дептрансе. До 23:00 движения не будет на Университетской площади от Университетского проезда до улицы Косыгина, до 14:00 – на улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади, до 15:00 – на центральных набережных и улицах.

Более того, на участках ограничений запрещено парковать автомобили. Для перемещения по городу москвичей призвали использовать метро.

В этом году около 40% участников Московского полумарафона впервые вышли на старт. В столицу приехали спортсмены из 33 стран и 80 регионов РФ.