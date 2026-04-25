Москвичей призвали использовать метро из-за перекрытий в столице 26 апреля

Москвичам рекомендуется использовать метро в воскресенье, 26 апреля, в связи с перекрытиями в городе из-за проведения полумарафона. Об этом передает пресс-служба столичного Дептранса.

В период с 00:01 до 14:00 нельзя будет проехать по улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади.

Также с 08:00 до 15:00 закроют Воробьевскую, Бережковскую, Пречистенскую, Кремлевскую, Москворецкую, Саввинскую, Ростовскую, Новодевичью, Лужнецкую набережные, улицы Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Москворецкая, Большая Ордынка, Житная, Крымский Вал, Лужники.

В это же время нельзя будет проехать на Бородинском, Большом и Малом Москворецком, а также Крымском мостах, площадях Университетская и Смоленская, на бульварах Смоленский и Зубовский, в Новокрымском проезде, на Воробьевском шоссе и в Октябрьском тоннеле.

"Также на участках ограничений будет временно запрещена парковка", – добавили в ведомстве.

Московский полумарафон завершится 26 апреля. В этот день состоится основной полумарафон на 21,1 километр и командные эстафеты. В этом году около 40% участников выйдут на старт впервые. Ожидаются участники из 33 стран, 80 регионов России и почти 500 городов.

