Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщает ТАСС.

Володин прибыл в КНДР с рабочим визитом 25 апреля. По поручению Владимира Путина 26-го числа он примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, который посвящен мужеству корейских военных, участвовавших в освобождении Курской области от украинских нацистов.

В ходе встречи спикер ГД передал Ким Чен Ыну слова приветствия от российского лидера и выразил благодарность за поддержку в освобождении курской земли. Кроме того, он передал поздравления в связи с переизбранием на должность председателя государственных дел КНДР.

Володин отметил, что сложившиеся между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном отношения "стали залогом построения будущего, особенно это проявилось в самое непростое время".

"Для нас большая честь находиться в эти дни в Пхеньяне, участвовать в открытии Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции", – добавил Володин и подчеркнул, что народ России никогда не забудет подвиг солдат КНДР.

Ранее в Пхеньяне построили жилой квартал для семей военнослужащих, погибших во время операции по освобождению Курской области. Соответствующее распоряжение отдал лидер КНДР, который также присутствовал на церемонии передачи ключей от квартир.