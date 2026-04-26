Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Военные Израиля нанесли удары по инфраструктуре шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

Утверждается, что данные объекты использовались боевиками для совершения нападений на территорию Израиля.

"ЦАХАЛ будет и впредь принимать решительные меры против угроз, направленных против израильских граждан и солдат ЦАХАЛ, в соответствии с указаниями политического руководства", – сообщили в армии.

Ранее израильские войска атаковали ракетные установки "Хезболлы" в ответ на обстрел северных районов еврейского государства. В частности, удар был нанесен по установке, из которой боевики обстреляли приграничный израильский поселок Штула.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели. Он также заявил, что США будут сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защитить себя от "Хезболлы".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.