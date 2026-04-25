Нетаньяху приказал нанести мощные удары по "Хезболле" в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии Израиля атаковать объекты организации "Хезболла" в Ливане. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Вслед за этим движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля. Позже Израиль и Ливан согласились на временное прекращение огня.

Затем президент США Дональд Трамп заявлял, что перемирие между Израилем и Ливаном было продлено на три недели.

