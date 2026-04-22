Эвакуированные из Ливана россияне прибыли в РФ невредимыми

Все россияне, которые были вывезены из Ливана спецбортом МЧС и доставлены в Россию, прибыли на родину в сохранности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника департамента международной деятельности МЧС России Александра Кривошея.

"Все прошло хорошо. Все наши граждане доставлены, все в сохранности, скоро, надеюсь, попадут к своим родным и близким", – рассказал представитель ведомства.

Спецборт МЧС России с россиянами, которые пожелали покинуть Ливан из-за боевых действий, приземлился в столичном аэропорту Домодедово вечером 21 апреля. Ил-76 доставил из Бейрута 73 человека, в том числе 33 ребенка. В полете их сопровождали врачи и психологи.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.