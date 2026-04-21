21 апреля, 22:57

Покинувшие Ливан из-за боевых действий россияне доставлены в Москву

Фото: ТАСС/МЧС России

Спецборт МЧС России с россиянами, которые пожелали покинуть Ливан из-за боевых действий, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что Ил-76 доставил из Бейрута в российскую столицу 73 человека, в том числе 33 ребенка. В полете их сопровождали врачи отряда "Центроспас" и психологи ЦЭПП МЧС России.

Ближневосточный конфликт обострился после ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Более того, формирования ливанского шиитского движения "Хезболла" произвели массированный обстрел израильской территории, что повлекло за собой ответную реакцию со стороны Тель-Авива.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан согласились на прекращение огня. Оно вступило в силу 17 апреля. Однако позднее стало известно, что израильские военные продолжили обстрелы ливанской территории. Огонь велся по населенным пунктам Хиам и Дбейбин.

В Израиле утвердили план продолжения операции в южном Ливане

