NNA: Израиль продолжил атаковать Ливан после вступления в силу перемирия

Израильские военные продолжают артиллерийские и пулеметные обстрелы южных районов Ливана после того, как в полночь официально вступил в силу режим прекращения огня. Об этом сообщает ливанское Национальное информационное агентство (NNA).

По данным издания, огонь ведется по населенным пунктам Хиам и Дбейбин. Кроме того, фиксируются атаки БПЛА в регионе Западное Бекаа.

Подробности о возможных пострадавших или разрушениях на данный момент уточняются.

Решим тишины между двумя сторонами начал действовать в 00:00 17 апреля. При этом ему предшествовали несколько часов интенсивных обстрелов северных территорий Израиля.

Перемирие было достигнуто при посредничестве президента США Дональда Трампа.