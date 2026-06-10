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10 июня, 11:12

Наука

Работа космической обсерватории "Спектр-РГ" будет продлена на 5 лет

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI CHIRIKOV

Работу космической обсерватории "Спектр-РГ" продлят еще на 5 лет, сообщила Российская академия наук (РАН).

Техническое состояние "Спектра-РГ" в ходе заседания бюро Совета РАН по космосу было признано достаточным для продолжения миссии за пределами гарантийного срока. По данным академии, заместителю директора ИКИ РАН, члену-корреспонденту РАН Александру Лутовинову было поручено подготовить программу научных исследований до 2031 года.

"Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года. За это время обсерватория выполнила 8 полных обзоров небесной сферы и провела серию сканирующих и точечных наблюдений за наиболее интересными объектами и областями неба.

Благодаря этим исследованиям ученые обнаружили свыше 4 миллионов рентгеновских источников, экстремально далекие квазары, десятки тысяч скоплений галактик, сотни тысяч звезд и крупномасштабных пузырей горячего газа.

По оценкам ученых, после анализа данных с российского телескопа ART-XC, установленного на борту обсерватории, каталог рентгеновских источников пополнится и будет включать от 3,5 до 4 тысяч объектов.

"Дальнейшая программа научных исследований предполагает ультраглубокий обзор центральных областей Галактики и Галактического диска, расширенный обзор всего неба, скоординированные наблюдения с наземными и другими космическими обсерваториями, а также высокоточный тайминг пульсаров для решения задач рентгеновской навигации – создания "природного" аналога ГЛОНАСС", – отметили в РАН.

Лутовинов добавил, что почти за 7 лет обсерватории ни разу не пришлось задействовать резервный комплект оборудования. Все системы телескопа функционируют штатно. По его мнению, это и дает основания планировать работу "Спектра-РГ" как минимум на следующие 5 лет.

На борту "Спектра-РГ" размещены два телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA. В феврале 2022 года, когда обсерватория выполнила 4 полных скана неба, eROSITA был переведен в спящий режим и прекратил научные наблюдения. Российский телескоп ART-XC продолжил работу, но уже по скорректированной программе.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил о запуске серийного производства спутника "Зоркий". Он уточнил, что "Зоркий" проводит съемку из космоса, на базе которой формируются цифровые карты. С их помощью беспилотники осуществляют свое передвижение.

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