16 апреля, 23:58

Политика

Иран приветствует перемирие между Ливаном и Израилем

Фото: 123RF/marylobakina

Тегеран приветствует установление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

Дипломат подчеркнул, что остановка боевых действий на ливанской территории была частью более широких договоренностей о перемирии, согласованных между Ираном и Соединенными Штатами.

Также в распространенном МИД Ирана заявлении подчеркивается, что Исламская Республика рассматривает деэскалацию на ливано-израильской границе как прямое следствие дипломатических контактов между Тегераном и Вашингтоном.

Конфликт на Ближнем Востоке начался в феврале 2026 года, когда Израиль и США нанесли удар по иранской территории. В качестве зеркальной меры Исламская Республика нанесла ответные удары по израильским объектам, а также по местам дислокации американского военного контингента в регионе. Помимо этого, Тегеран заблокировал судоходство в акватории Ормузского пролива.

Также формирования ливанского шиитского движения "Хезболла" произвели массированный обстрел территории еврейского государства, что повлекло за собой незамедлительную ответную реакцию со стороны израильских сил.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились о прекращении огня. Он указал, что поговорил по телефону с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В результате переговоров они договорились о 10-дневном перемерии.

