Новости

15 апреля, 23:58

Политика

Минфин США ввел новые санкции против нефтяного сектора Ирана

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Министерство финансов США ввело новый пакет ограничительных мер, нацеленных на иранскую нефтяную отрасль. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Под санкции Вашингтона подпали более 20 физических лиц, юридических структур и морских судов.

В заявлении уточняется, что все активы и имущественные права фигурантов списка, находящиеся в американской юрисдикции или под контролем граждан США, подлежат немедленной заморозке.

Ранее американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что Белый дом не собирается продлевать исключения из санкций в отношении нефти РФ и Ирана, находящейся на танкерах в море. Он подчеркнул, что Вашингтон не станет возобновлять генеральную лицензию для этих стран.

