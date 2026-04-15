Минфин США ввел новые санкции против нефтяного сектора Ирана

Министерство финансов США ввело новый пакет ограничительных мер, нацеленных на иранскую нефтяную отрасль. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Под санкции Вашингтона подпали более 20 физических лиц, юридических структур и морских судов.

В заявлении уточняется, что все активы и имущественные права фигурантов списка, находящиеся в американской юрисдикции или под контролем граждан США, подлежат немедленной заморозке.

Ранее американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что Белый дом не собирается продлевать исключения из санкций в отношении нефти РФ и Ирана, находящейся на танкерах в море. Он подчеркнул, что Вашингтон не станет возобновлять генеральную лицензию для этих стран.