Politico: США возобновили санкции против российской нефти

Фото: 123RF.соm/akchamczuk

США возобновили действие санкций против загруженной на танкеры российской нефти, передает RT со ссылкой на Politico.

По данным журналистов, такой шаг Вашингтона "удовлетворит сторонников Украины". Кроме того, у Москвы все еще есть множество способов для обхода ограничений, утверждают СМИ.

Соединенные Штаты с 13 марта по 11 апреля разрешали продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, которые оказались загружены на суда до 12 марта. Это решение было временным. Вашингтон отмечал, что это не принесет значительной финансовой выгоды правительству России.

На этом фоне некоторые страны Азии успели нарастить закупки российской нефти. В частности, партии нефти и нефтехимической продукции из РФ доставили Южной Корее и Филиппинам. По данным СМИ, Вьетнам и Шри-Ланка вели по этому поводу переговоры, а Индонезия и Таиланд заявляли о готовности начать поставки.

