21 апреля, 16:49

Происшествия

Экс-судью из Тамбова оштрафовали на 600 тысяч за вынесение решений во время отпуска

Фото: depositphotos/andreyuu

Тамбовский областной суд признал бывшую судью Тамбовского районного суда Елену Дробышеву виновной в вынесении заведомо неправосудных решений, совершавшихся во время отдыха на курорте, передает ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что Дробышева, находясь в отпуске в санатории в Сочи, дистанционно подписывала судебные акты. Речь шла о взыскании налогов, штрафов и других платежей с граждан, которые не были надлежащим образом уведомлены о судебных заседаниях. Общая сумма незаконно взысканных средств оценивалась в несколько миллионов рублей.

Ей вменили вину по части 1 статьи 305 УК РФ ("Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта"). Ей назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о задержании гендиректора "Эксмо" Евгения Капьева, которого доставили для допроса в СК. По данным СМИ, Капьев подозревается в причастности к распространению ЛГБТ-книг (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка". Авторы данных произведений Елена Прокашева и Екатерина Дудко признаны иностранными агентами в России. Обыски в издательстве прошли во вторник, 21 апреля.

