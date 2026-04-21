Экс-судью из Тамбова оштрафовали на 600 тысяч за вынесение решений во время отпуска

Тамбовский областной суд признал бывшую судью Тамбовского районного суда Елену Дробышеву виновной в вынесении заведомо неправосудных решений, совершавшихся во время отдыха на курорте, передает ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что Дробышева, находясь в отпуске в санатории в Сочи, дистанционно подписывала судебные акты. Речь шла о взыскании налогов, штрафов и других платежей с граждан, которые не были надлежащим образом уведомлены о судебных заседаниях. Общая сумма незаконно взысканных средств оценивалась в несколько миллионов рублей.

Ей вменили вину по части 1 статьи 305 УК РФ ("Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта"). Ей назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.

