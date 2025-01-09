Суд Тулы запретил доступ к сайту магазина Shein из-за продажи ЛГБТ-браслетов

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Центральный районный суд Тулы запретил доступ к сайту китайского онлайн-магазина Shein из-за товаров с символикой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), сообщается на сайте суда.

В карточке дела указано, что иск о признании сайта запрещенным в России подало управление Роспотребнадзора Тульской области. Ведомство выяснило, что при вводе в поисковой строке ресурса запроса "LGBT БРАСЛЕТ" можно перейти на страницу, где представлен весь ассортимент атрибутики с запрещенной символикой. Любой посетитель сайта, в том числе ребенок, может оформить заказ на покупку такой продукции, говорится в судебном акте.

В связи с этим суд признал запрещенной к распространению на территории РФ информацию о возможном приобретении различных товаров с ЛГБТ-символикой, содержащуюся на сайте Shein.

Ранее общественница Анна Ильина попросила проверить дизайнера Артемия Лебедева на пропаганду ЛГБТ из-за логотипа города Суздаля. По ее словам, на картинке изображен голубой сокол, который не понравился жителям цветом и формой. Она также назвала Лебедева антирелигиозным богохульником, которому "не место в городе церквей".