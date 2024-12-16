Общественница Ильина попросила проверить Лебедева на ЛГБТ из-за логотипа Суздаля

Фото: artlebedev.ru

Общественница Анна Ильина попросила проверить дизайнера Артемия Лебедева на ЛГБТ-пропаганду (движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из-за логотипа города Суздаля. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на ее высказывание в беседе с одним из телеграмм-каналов.

Она отметила, что в студии Лебедева создали логотип, на котором изображен голубой сокол. Жителей не устроил не только цвет, но и форма птицы. Сокол, по их мнению, напоминает голубя. При этом Ильина назвала дизайнера антирелигиозным богохульником, которому "не место в городе церквей".

"Он не нужен нам был со своей мазней, которая не имеет отношения к геральдике. Он сделал непонятную птичку, голубка голубого цвета, и логотип поняли так, что он изобразил себя. Он какое право имел лишить нас нашей истории?" – возмутилась Ильина.

Ранее Лефортовский суд Москвы приостановил производство по гражданскому иску главы Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной о защите чести и достоинства к Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом).

Мизулина обратилась в суд, так как в интервью Лебедева Дудю были сведения, которые порочили честь, достоинство и деловую репутацию как Лиги безопасного интернета, так и самой главы организации.