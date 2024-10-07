Артемий Лебедев призвал страны СНГ благодарить Россию

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) должны поблагодарить Россию за то, что она "научила их жить", заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев.

Таким образом он высказался о сообщениях о том, что во многих школьных учебниках стран СНГ Россия выставляется как "страна-колонизатор", передает "МК" со ссылкой на обзор новостей, который он опубликовал в одной из своих социальных сетей.

По словам блогера, в пособиях указано, что население входящих в Содружество государств "унизили и заставили заниматься плохими привычками, а себе забрали все самое ценное". При этом, подчеркнул Лебедев, в учебниках никак не упомянуто, что Россия построила на территории этих стран электростанции и дороги, а также "обучила и, собственно, подарила им государственность".

Блогер также обратил внимание, что в самом статусе колонизатора не содержится негативный смысл. Он объяснил это тем, что такая форма взаимодействия различных государств привела к развитию многих стран мира. Вместе с тем Лебедев указал, что считает правильным действия советских властей в отношении республик СНГ.

"Пусть у себя в учебнике напишут большими буквами: "Спасибо, Россия, за то, что вообще научила нас жить", – резюмировал он.

Ранее в своем обзоре новостей Лебедев заявил о ненужности провинциальных журналистов. Так он прокомментировал новость о снижении спроса на редакторов и копирайтеров. По его мнению, на тех, кто занимается "тупой, механической, бессмысленной работой – типа провинциальных журналистов", спрос действительно уменьшается.