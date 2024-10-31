Суд приостановил производство по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю

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Лефортовский суд Москвы приостановил производство по гражданскому иску главы Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката дизайнера Калоя Ахильгова.

Оказалось, что суд назначил свою экспертизу, поэтому производство было остановлено на неопределенный срок.

Мизулина обратилась в суд, так как в интервью Лебедева Дудю были сведения, которые порочили честь, достоинство и деловую репутацию как Лиги безопасного интернета, так и самой главы организации.

Лебедев при этом принес извинения, однако Мизулина отказалась их принимать и пообещала приобщить к делу. Однако позднее суд принял результаты экспертизы, которая расценила высказывания дизайнера как частное мнение.

