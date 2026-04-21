Гендиректор издательства "Эксмо" Капьев доставлен для допроса в СК

Гендиректора "Эксмо" Евгения Капьева доставили для допроса в СК, заявили РИА Новости в пресс-службе издательства.

"Мы подтверждаем факт того, что генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет Российской Федерации", – указано в сообщении.

Отмечается, что их задержание связано с ведением следственных действий по уголовному делу об экстремизме, касающемуся распространения книг издательства Popcorn Books. Оно было возбуждено в мае 2025 года. При этом в офисе издания следственные действия не проводились.

О проведении обысков в издательстве стало известно во вторник, 21 апреля. Силовики проводят мероприятия сразу по нескольким адресам в рамках расследования, возбужденного по статье о распространении ЛГБТ-литературы (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

По данным СМИ, Капьев подозревается в причастности к распространению ЛГБТ-книг "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка". Авторы данных произведений Елена Прокашева и Екатерина Дудко признаны иностранными агентами в России. Сам же Капьев проходит как подозреваемый в уголовном деле об организации деятельности экстремистской организации, однако обвинение ему еще не предъявили.

В мае 2025 года директор по дистрибуции издательства Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек были задержаны по обвинению в вовлечении лиц в деятельность экстремистского сообщества.

Тогда же под арест подпали еще три сотрудника издательства "Индивидуум Принт" за продажу книг с пропагандой запрещенного в РФ движения. Следователи были уверены, что нарушители с 2023 по 2024 год издавали и продавали книги на запрещенные в стране темы. Всего за данный период было реализовано свыше тысячи произведений.

