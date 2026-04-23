Прокурор Ленинградской области арестован в Москве

Суд заключил под стражу межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области Артема Зобова по делу о превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщила пресс-служба СК РФ.

Следователи выяснили, что в 2024–2025 годах Зобов получил свыше 6 миллионов рублей взяток от представителей коммерческих организаций за утилизацию отходов на территории воинской части в Ленинградской области. Также он гарантировал не проводить прокурорские проверки и не привлекать взяткодателей к ответственности за нарушения экологического законодательства.



В результате, уверены в СК, действия прокурора привели к существенному нарушению интересов государства в области охраны окружающей среды, а Минобороны РФ понесло ущерб в особо крупном размере. Проведение следственных действий для установления всех обстоятельств преступлений еще продолжается.

