ТАСС: суд арестовал двух сотрудников РАН и замглавы ИНТЭЛ по делу о взятках

Фото: depositphotos/belchonock

Московский суд арестовал двух сотрудников Российской академии наук (РАН) Алексея Молчанова и Сергея Сидоренко, а также замдиректора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) Николая Каргина по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Утверждается, что подозреваемые получали взятки от кандидатов на получение грантов за выставление максимальных баллов при проведении экспертизы проектов. Свою вину задержанные не признали.

Ранее ФСБ задержала представителя руководства брянского ГУ МЧС по обвинению в превышении должностных полномочий. Согласно версии следствия, задержанный вместе со своими подчиненными помогли юридическому лицу успешно пройти аттестацию в 2025 году, что привело к незаконному получению лицензии на специализированные работы.

Между тем экс-замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова признала свою вину по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Она дала явку с повинной и раскаялась в содеянном.