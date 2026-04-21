Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
21 апреля, 17:46

Шоу-бизнес

Аврора Киба заявила, что искусственный интеллект появился из-за лени зумеров

Фото: legion-media.com/ТАСС/Валерий Шарифулин

Искусственный интеллект появился из-за лени зумеров. Об этом в разговоре с изданием "Абзац" заявила бывшая невеста певца Григория Лепса Аврора Киба.

"Вы знаете, я недавно смотрела передачу про то, как размышляют на эту тему миллениалы. И они пришли к такому мнению, что зумеры сами по себе очень ленивые. И поэтому появилось очень много открытий", – сказала она на 48-м Московском международном кинофестивале.

По ее словам, раньше люди учились в школе без ИИ, а сейчас школьники и студенты используют его. Это, уточнила Киба, очень помогает и облегчает жизнь. Она также добавила, что активно пользуется всеми возможностями ИИ и иногда обращается к нему для решения некоторых вопросов.

Ранее актриса Милла Йовович совместно с разработчиком Беном Сигманом презентовала open-source решение для организации долгосрочной памяти ИИ-агентов. Оно получило название MemPalace. Как заверили авторы, проект показал наивысший результат в бенчмарке LongMemEval.

Путин заявил о необходимости внедрения ИИ во всех сферах к 2030 году

Читайте также


шоу-бизнестехнологии

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика