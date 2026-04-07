Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 17:33

Технологии

Актриса Милла Йовович представила проект для улучшения памяти ИИ

Фото: ТАСС/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Актриса Милла Йовович вместе с разработчиком Беном Сигманом представила open-source решение для организации долгосрочной памяти ИИ-агентов, получившее название MemPalace, передала "Газета.ру".

Как заявляют авторы, MemPalace показал наивысший результат в бенчмарке LongMemEval, впервые набрав 500 баллов из 500 возможных и продемонстрировав 100-процентную точность по всем типам задач. Репозиторий проекта на GitHub за первые сутки после публикации набрал более 2 100 звезд.

В отличие от обычных систем памяти, в которых искусственный интеллект (ИИ) самостоятельно определяет важность информации, у MemPalace другой подход – сохраняется полный объем данных с последующей оптимизацией их поиска.

Архитектура системы построена согласно принципу "дворца памяти": информация структурируется по "крыльям", например, пользователи или проекты, "залам" (категории данных) и "комнатам" (конкретные сущности и идеи). По данным разработчиков, именно такая структура повышает эффективность извлечения информации на 34%.

Для обработки больших массивов данных был создан специализированный язык AAAK – оптимизированный диалект английского, ориентированный на машинное использование. Он позволяет сжимать данные до 30 раз без потери смысла, что значительно сокращает объем контекста: информация, накопленная за месяцы, может быть представлена примерно в 120 токенах.

Также преимуществом MemPalace стала полностью локальная архитектура. Решение не требует API-ключей, облачной инфраструктуры или подписки. Данные обрабатываются на устройстве пользователя, что снижает риски утечки информации и повышает степень контроля над данными. Установка инструмента происходит через минималистичную команду, что упрощает его внедрение в рабочие процессы.

Ранее певица Сати Казанова рассказала, что использует ИИ в учебе и творчестве. В частности, нейросети помогают ей в написании работ для университета, а также в заготовке структуры при создании аранжировок. По ее словам, игнорировать развитие этой технологии невозможно, поскольку ее внедряют во многие сферы.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика