Певица Сати Казанова рассказала об использовании ИИ в творчестве и учебе

Певица Сати Казанова рассказала, что использует искусственный интеллект (ИИ) в учебе и творчестве. Этим артистка поделилась в беседе с "Газетой.ру" на открытии ярмарки современного искусства "Арт Россия".

По ее словам, игнорировать развитие этой технологии невозможно, поскольку ее внедряют во многие сферы. В частности, нейросети помогают певице в написании работ для университета – она учится в магистратуре РУДН, где изучает философию Индии.

"Он (искусственный интеллект. – Прим. ред.) замечательный помощник, но нужно разбираться, потому что делать доклад и не быть в материале – рискованная штука", – отметила Казанова.

В творчестве к современным технологиям артистка прибегает пока минимально. Нейросети, по ее словам, помогают заготавливать структуры при создании аранжировок. При этом все остальное команда делает самостоятельно.

"Почему нет? Это тоже тренд, который в умелых руках раскрывается. Как нож, который может быть орудием убийства и инструментом, которым можно накормить семью", – подчеркнула певица.

Ранее юрист Карен Мусаелян рассказал, что распространение изображений известных людей, созданных с помощью ИИ, в некоторых случаях может грозить уголовной ответственностью.

По его словам, сама по себе генерация изображения знаменитости не является преступлением. К ответственности могут привлечь, если такие материалы распространяют без разрешения и с намерением навредить человеку на изображении.

