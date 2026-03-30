30 марта, 10:46

Общество

Нейросеть поможет незрячим школьникам подготовиться к ЕГЭ

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

"Яндекс Учебник" добавил искусственный интеллект (ИИ) в платформу для подготовки к ЕГЭ по математике для школьников с особенностями здоровья по зрению. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ее уже протестировали ученики школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых столичного департамента труда и социальной защиты населения. Теперь они могут готовиться к экзаменам самостоятельно.

Отмечается, что платформа содержит вопросы не только по ЕГЭ, но и по всему курсу математики, поэтому ее можно использовать и для обучения. Как рассказал директор школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых Иван Вишнивецкий, таким образом получать новые знания становится интереснее.

Задания можно выполнять при помощи клавиатуры, а нейросеть пошагово объясняет решения. Тестирование платформы длилось полгода.

Для общения с учениками применяются современные технологии: скринридеры озвучивают текст или выводят его на брайлевские дисплеи. Туда же встроен "Репетитор AI", созданный экспертами и педагогами. Сложные темы он объясняет простыми словами. При этом готовых ответов нет, используются наводящие вопросы, позволяющие школьникам самостоятельно прийти к решению.

Руководитель инклюзии в "Яндексе" Василина Дрогичинская отметила, что адаптивная платформа убирает технические барьеры, которые мешают ребятам реализовать свои возможности. Современные технологии позволяют незрячим и слабовидящим готовиться к экзаменам наравне со сверстниками. Благодаря этому в дальнейшем они смогут освоить профессии, для которых важна математика.

Ранее новые онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ появились в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ). Пособия охватывают 10 предметов и включают в себя свыше 320 видеоматериалов. Там также есть рекомендации учителей и методистов по работе с каждым заданием.

