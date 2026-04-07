Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
07 апреля, 16:03

Технологии

Эксперты назвали цифровые двойники МНПЗ технологическим трендом

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Ассоциация "Индустриальные инновации" назвала цифровые двойники Московского НПЗ технологическим трендом на ближайшие пять лет. Об этом говорится в исследовании "Мегатренды 2026", которое провела ассоциация совместно с компаниями "Газпром нефть", "Газпромбанк" и "Северсталь".

Эксперты из разных отраслей проанализировали технологии, которые радикально изменят экономику в ближайшие годы. Практика МНПЗ по внедрению виртуальных копий промышленных установок вошла в число наиболее экономически эффективных решений, поскольку позволяет моделировать различные режимы управления и настраивать работу оборудования с учетом качества сырья, спроса на продукты и других факторов.

Кроме того, авторы также отметили вычислительные системы для мгновенной обработки данных прямо на заводских площадках и промышленный интернет вещей (IoT). Развитие этих направлений, добавляют эксперты, уже носит лавинообразный характер, и ожидается, что к 2030 году объемы данных от промышленных систем удвоятся и достигнут 500 зеттабайтов.

В свою очередь, генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер отметил, что, хоть цифровые двойники и доказали свою эффективность по обработке данных и расчета оптимальных режимов, цифровизация не призвана заменить эксперта: инновации забирают на себя рутину, позволяя инженеру сосредоточиться на развитии производства.

Ранее Владимир Путин высоко оценил успехи Москвы в цифровизации, особенно отметив внедрение платформенных решений. Президент указал, что эти платформы уже сегодня играют ключевую роль в различных сферах, помогая ученым в проектах и связывая предпринимателей с потребителями.

Кроме того, они позволяют гражданам участвовать в управлении на разных уровнях, а также способствуют ускорению медицинских исследований.

Читайте также


технологиигород

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика