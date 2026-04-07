Эксперты назвали цифровые двойники МНПЗ технологическим трендом

Ассоциация "Индустриальные инновации" назвала цифровые двойники Московского НПЗ технологическим трендом на ближайшие пять лет. Об этом говорится в исследовании "Мегатренды 2026", которое провела ассоциация совместно с компаниями "Газпром нефть", "Газпромбанк" и "Северсталь".

Эксперты из разных отраслей проанализировали технологии, которые радикально изменят экономику в ближайшие годы. Практика МНПЗ по внедрению виртуальных копий промышленных установок вошла в число наиболее экономически эффективных решений, поскольку позволяет моделировать различные режимы управления и настраивать работу оборудования с учетом качества сырья, спроса на продукты и других факторов.

Кроме того, авторы также отметили вычислительные системы для мгновенной обработки данных прямо на заводских площадках и промышленный интернет вещей (IoT). Развитие этих направлений, добавляют эксперты, уже носит лавинообразный характер, и ожидается, что к 2030 году объемы данных от промышленных систем удвоятся и достигнут 500 зеттабайтов.

В свою очередь, генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер отметил, что, хоть цифровые двойники и доказали свою эффективность по обработке данных и расчета оптимальных режимов, цифровизация не призвана заменить эксперта: инновации забирают на себя рутину, позволяя инженеру сосредоточиться на развитии производства.

Ранее Владимир Путин высоко оценил успехи Москвы в цифровизации, особенно отметив внедрение платформенных решений. Президент указал, что эти платформы уже сегодня играют ключевую роль в различных сферах, помогая ученым в проектах и связывая предпринимателей с потребителями.

Кроме того, они позволяют гражданам участвовать в управлении на разных уровнях, а также способствуют ускорению медицинских исследований.