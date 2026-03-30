В Москве создали ИИ-инструмент для помощи рентгенологам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве создали инструмент на основе искусственного интеллекта, который будет помогать рентгенологам. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, разработка предназначена для автоматической проверки качества рентгенографии грудной клетки. Это одно из самых массовых исследований. Теперь врачи смогут оценивать его корректность во время процедуры – в среднем за 17 секунд.

Она напомнила, что раньше лаборант контролировал качество вручную и мог увидеть погрешность после ухода пациента. Сейчас нейросеть проверяет правильность положения тела и корректность заполнения данных. Если что-то не так, то система оповестит специалиста, и он сможет переснять снимок на месте, не приглашая пациента повторно.

"Это не только сэкономит время, но и снизит лучевую нагрузку на организм. Пилотный проект на базе трeх московских клиник подтвердил эффективность подхода: точность оценки качества снимков достигла 94%, а выявление ошибок в данных – 99%", – добавила Ракова.

ИИ-инструмент будет внедряться непосредственно на рабочие станции рентгенолаборантов и работать в режиме реального времени. Новый алгоритм позволит анализировать снимки сразу по нескольким параметрам.

Внедрение системы контроля качества особенно важно для профилактических осмотров и диспансеризации. Там рентгенография органов грудной клетки является базовым методом диагностики. Автоматизация даст возможность врачам работать уже с проверенными изображениями, не тратя время на описание некачественных снимков.

Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике столицы Юрий Васильев пояснил, что при проведении рентгена иногда встречаются технические погрешности, из-за чего некоторые исследования нужно проводить повторно. Это создает дополнительную нагрузку на пациентов и систему здравоохранения в целом.

"Чтобы оптимизировать этот процесс, мы внедряем программное решение для рабочих станций рентгенолаборантов. Оно позволит оперативно оценивать качество снимков еще до того, как пациент покинет кабинет. Над этим проектом уже работают специалисты Центра диагностики и телемедицины", – сказал он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что парк оборудования для лучевой диагностики в столичных поликлиниках увеличился на 20%. Всего в медучреждения поставили 242 маммографа, 648 рентген-аппаратов, 44 аппарата МРТ и 49 аппаратов КТ. Технику уже подключили к единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС.