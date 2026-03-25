В ГД предложили ввести единые электронные медкарты по всей России

Депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили создать единую электронную медкарту с обеспечением гарантированного межрегионального доступа для медорганизаций по всей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Обращение парламентариев направлено главе Минздрава России Михаилу Мурашко. По словам авторов инициативы, такая система должна предусматривать централизованную архитектуру хранения данных или унифицированные стандарты обмена, обязательную идентификацию через ЕСИА, дифференцированные уровни доступа для медработников и полную защиту персональной информации.

Депутаты считают, что внедрение единой медкарты повысит качество и непрерывность медпомощи, сократит избыточные диагностические процедуры, снизит расходы на повторные обследования и повысит эффективность управления системой здравоохранения.

Дополнительным эффектом, по мнению парламентариев, станет повышение удобства для россиян, которые смогут получать помощь врачей в любом регионе без необходимости предоставления бумажных выписок и результатов анализов.

В ГД напомнили, что в настоящее время в стране работают региональные медицинские информационные системы, интегрированные в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Однако фактически доступ к электронной медкарте пациента зачастую ограничен рамками конкретного субъекта.

При обращении человека за медпомощью в другом регионе медучреждения не всегда имеют оперативный доступ к полной истории болезней, результатам исследований, назначениям и информации о проведенном лечении, добавили депутаты.

Ранее в нижней палате парламента предложили добавить в программу диспансеризации тесты на генетическую предрасположенность к раку, сердечным и некоторым другим тяжелым заболеваниям. Утверждалось, что отсутствие такой возможности существенно влияет на успешное выявление наследственных форм болезней на ранних этапах.