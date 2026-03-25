25 марта, 08:47

Технологии

Москвичи могут скачать выписку о полисе ОМС в приложении "ЕМИАС.ИНФО"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи могут скачать выписку о полисе обязательного медицинского страхования (ОМС) со штрихкодом в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам председателя столичного комитета госуслуг Елены Шинкарук, приложением пользуются большинство горожан. С его помощью они могут записаться к врачу, получить информацию о своей электронной медицинской карте (ЭМК), в том числе открыть протоколы осмотров врачей и результаты анализов.

Возможность скачать выписку о полисе ОМС появилась в декабре 2025 года. В выписке содержится номер документа, ФИО владельца, название страховой компании, регион страхования и штрихкод для считывания. Полис может пригодиться при трудоустройстве, визите в поликлинику для прикрепления к медучреждению, подтверждении данных для получения услуг в определенных ведомствах. Теперь предоставлять его будет намного удобнее.

Чтобы открыть штрихкод, нужно нажать на его значок вверху на главной странице приложения ЕМИАС.ИНФО. Пользователю сразу будут доступны сведения о полисе ОМС.

Для скачивания необходимо выбрать значок загрузки. Документ в PDF-формате можно сразу переслать или распечатать. При этом в онлайн-формате он будет доступен всегда. Такой же алгоритм предусмотрен на портале emias.info.

Данное нововведение делает цифровой полис более доступным. Для электронного документа не нужны подписи или печати. Его сразу можно предъявлять при необходимости, например при визите в поликлинику.

В 2025 году москвичи пользовались электронными медицинскими картами в 1,5 раза чаще, чем в 2024-м. В частности, в прошлом году было установлено более 660 миллионов обращений к сервису, а их общее количество с момента открытия горожанам доступа к ЭМК превысило 1,6 миллиарда.

В Москве запустили проект "Умная госпитализация" для тех, кому нужно лечиться в стационаре

Читайте также


Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

