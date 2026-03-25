Москвичи могут скачать выписку о полисе ОМС в приложении "ЕМИАС.ИНФО"

Москвичи могут скачать выписку о полисе обязательного медицинского страхования (ОМС) со штрихкодом в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам председателя столичного комитета госуслуг Елены Шинкарук, приложением пользуются большинство горожан. С его помощью они могут записаться к врачу, получить информацию о своей электронной медицинской карте (ЭМК), в том числе открыть протоколы осмотров врачей и результаты анализов.

Возможность скачать выписку о полисе ОМС появилась в декабре 2025 года. В выписке содержится номер документа, ФИО владельца, название страховой компании, регион страхования и штрихкод для считывания. Полис может пригодиться при трудоустройстве, визите в поликлинику для прикрепления к медучреждению, подтверждении данных для получения услуг в определенных ведомствах. Теперь предоставлять его будет намного удобнее.

Чтобы открыть штрихкод, нужно нажать на его значок вверху на главной странице приложения ЕМИАС.ИНФО. Пользователю сразу будут доступны сведения о полисе ОМС.

Для скачивания необходимо выбрать значок загрузки. Документ в PDF-формате можно сразу переслать или распечатать. При этом в онлайн-формате он будет доступен всегда. Такой же алгоритм предусмотрен на портале emias.info.

Данное нововведение делает цифровой полис более доступным. Для электронного документа не нужны подписи или печати. Его сразу можно предъявлять при необходимости, например при визите в поликлинику.

В 2025 году москвичи пользовались электронными медицинскими картами в 1,5 раза чаще, чем в 2024-м. В частности, в прошлом году было установлено более 660 миллионов обращений к сервису, а их общее количество с момента открытия горожанам доступа к ЭМК превысило 1,6 миллиарда.