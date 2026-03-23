Гериатр Новоселов предположил у Трампа первые признаки Альцгеймера

Когнитивный тест

В интернете активно обсуждаются видеоролики, посвященные возрастным изменениям у президента США Дональда Трампа. Пользователи обращают внимание на его произношение, неверную лексику и странные движения во время публичных выступлений.

В одном из видео репетитор английского языка отметила, что уровень речи Трампа соответствует четвертому классу, тогда как, по ее оценке, речь Хиллари Клинтон находится на уровне восьмого.

"Вы замечали, что Трамп говорит на достаточно простом английском? И это не случайность. Трамп в первую очередь бизнесмен, и ему важно, чтобы его понял и услышал каждый. Благодаря такому простому английскому его понимает 95% населения", – отметила она.

Особый резонанс вызвали небрежные и неуместные, по мнению ряда пользователей, высказывания американского лидера. Например, в марте 2026 года Трамп встретился с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. На вопрос японского журналиста о том, почему США не предупредили союзников об ударах по Ирану, президент ответил фразой: "Кто лучше Японии разбирается в сюрпризах? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?"

В Японии шутка вызвала волну критики: профессор Токийского университета Идзуру Макихара, по сообщениям TV Asahi Тору, назвал подобные высказывания неприемлемыми, предупредив, что следующим шагом может стать шутка о Хиросиме и Нагасаки.

Кроме того, во время встречи в Вашингтоне 3 марта Трамп в шутливой форме хлопнул канцлера ФРГ Фридриха Мерца по колену. Это произошло во время ответа на вопрос о будущих экономических отношениях с Германией.

"Что мы будем делать с Германией? Думаю, нам стоит очень-очень сильно их ударить", – сказал он.

Канцлер воспринял жест с юмором и рассмеялся в ответ.

В январе 2026 года внимание общественности привлекло письмо Трампа премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере. В послании, опубликованном в СМИ, президент США связал отказ в присуждении ему Нобелевской премии мира с планами по приобретению Гренландии.

"Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение восьми войн, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире", – написал Трамп, добавив, что Дания не может защитить остров от России и Китая.

Разбирая это письмо, несколько репетиторов по английскому языку записали видео об ошибках, которые допустил президент. Например, пропустил личное местоимение, использовал неверную форму обращения и неправильно использовал правило написания числительных.

При этом в начале года Трамп сообщил, что успешно прошел когнитивный тест. По его словам, любой кандидат на пост президента или вице-президента должен сдавать подобный тест, чтобы исключить управление страной "глупыми или некомпетентными людьми".





Дональд Трамп президент США Врачи Белого дома только что сообщили, что у меня отличное здоровье и что я сдал на отлично (то есть дал правильные ответы на 100% заданных вопросов!) свой когнитивный тест уже третий раз подряд, на что ни один другой президент или бывший вице-президент не был готов пойти.

Однако племянница Дональда Трампа Мэри допустила, что у президента США могут быть признаки болезни Альцгеймера. В интервью New York Magazine она отметила, что ее настораживают поведение дяди и выражение его лица – "оленя, застывшего в свете фар".

При этом в начале февраля в интервью NBC на вопрос о том, кто сможет сказать ему, что он слишком стар для должности, Трамп ответил: "Я думаю, я сам пойму".

Доклиническая стадия?

Старость сопровождается возрастными изменениями всех клеток, органов и функций, в том числе когнитивных, к которым относится и речь. Поэтому то, о чем говорят пользователи, вполне можно соотнести с возрастом Трампа, отметил в разговоре с Москвой 24 врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Новоселов.

Валерий Новоселов врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Но у него есть и специфические психофизиологические особенности: на протяжении всей жизни он склонен к эпатажу, а процессы возбуждения в коре головного мозга преобладают над торможением.

По мнению Новоселова, это не очень хороший признак для политика. Он привел в пример заявление Трампа о Перл-Харборе и пояснил, что такое поведение – это следствие избыточного возбуждения.

"При нормальном старении человек каждый год теряет 0,3% нейронов, а у Трампа к тому же неблагоприятный семейный анамнез по болезни Альцгеймера. Скорее всего, у него уже есть доклиническая стадия с поведенческими и эмоциональными признаками", – подчеркнул эксперт.

Крайне простой английский можно интерпретировать как попытку быть близким к народу. Однако также, по оценке гериатра, это может свидетельствовать о снижении когнитивных функций: падает глубина семантической и тематической поддержки, речь уплощается, фрагментируется, преобладают очень простые предложения.

"Такое же упрощение речи было у Байдена: сначала она стала простой, а потом примитивной. Снижение глубины семантической поддержки – также один из критериев Альцгеймера", – заключил он.

При этом, по мнению политолога, научного руководителя Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, если Трамп будет вынужден оставить свой пост, это станет следствием не его речевых ошибок или ослабления когнитивных возможностей, а результатом политических поражений.

"Например, втягивания США в затратную и не очень перспективную войну с Ираном или других проблем. Но пока об этом речи не идет", – рассказал он в беседе с Москвой 24.

Вопрос о смещении президента скорее всего станет подниматься в рамках процедуры импичмента, и запускать ее будут демократы, если смогут победить на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2026 года, пояснил эксперт.





Андрей Кортунов политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Среди прочих аргументов для досрочного сложения полномочий будут использованы и широко распространенные в США представления, что у Трампа есть проблемы ментального характера. Это станет дополнительным аргументом. Однако главные факторы все-таки будут политические.

Для успеха процедуры импичмента необходимо, чтобы и Палата представителей, и Сенат были настроены против президента. Сейчас они находятся под контролем республиканцев – партии, которая в целом контролируется лично Трампом.

"Поэтому на данный момент запускать этот процесс никто не будет. Все может измениться после выборов: полностью сменится состав Палаты представителей, на треть изменится состав Сената. Если в наихудшем для Трампа варианте контроль над обеими палатами Конгресса окажется у демократов, перспектива импичмента станет более реальной", – уточнил Кортунов.

В то же время, по его словам, недавним решениям президента трудно дать оценку с точки зрения возрастных изменений, поскольку можно говорить о когнитивных способностях, а можно – об особенностях стиля самого главы государства, который проявился еще в годы его первой администрации.