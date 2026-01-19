PBS: Трамп заявил, что больше не считает нужным думать о мире

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп считает, что больше не обязан думать о мире, так как ему не вручили Нобелевскую премию мира. Об этом говорится в письме Трампа премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере, которое опубликовал журналист телеканала PBS Ник Шифрин на своей странице в соцсети X.

Лидер Штатов напомнил, что Норвегия решила не давать ему премию, несмотря на то что он якобы остановил более 8 войн. Поэтому он не чувствует, что обязан думать о мире, хотя и считает, что он всегда будет первостепенен. По словам Трампа, в дальнейшем он намерен размышлять о том, что правильно и хорошо для США.

В письме президент также вновь усомнился в праве Дании на владение Гренландией, так как та якобы не защитила остров от РФ и КНР. Он напомнил, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента основания Альянса, и потребовал от стран-участниц сделать что-нибудь для Штатов.

"Мир не будет в безопасности, если у нас не будет полного и всеобъемлющего контроля над Гренландией", – подытожил Трамп.

Официально достоверность документа не подтверждается, но пока и не опровергается. Шифрин уточнил, что письмо распространили среди европейских послов в Вашингтоне, а сам он получил текст от нескольких чиновников.

Ранее венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо передала президенту США свою медаль Нобелевской премии мира. В это же время Нобелевский центр мира объяснил, что статус нобелевского лауреата не изменится, если медаль продадут или передадут другому человеку.

До этого Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна принадлежать США. На фоне слов президента Штатов и его притязаний на остров прибыли военные из европейских стран. Спустя время американский лидер ввел пошлины в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.

В ответ эти страны в совместном заявлении указали, что угрозы Трампа о пошлинах "подрывают трансатлантические отношения" и способны привести к эскалации напряженности.

