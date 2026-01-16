В Нобелевском центре заявили, что титул лауреата нельзя передать

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Steffen Trumpf

В Нобелевском центре мира объяснили, что даже если медаль будет продана или передана другому человеку, статус ее обладателя не изменится. Об этом сообщает RT со ссылкой на страницу центра в соцсети Х.

Там напомнили, что статус обладателя Нобелевской премии мира присваивается пожизненно. По уставу выбор лауреата – окончательный, такое решение нельзя пересмотреть или изменить. Это фундаментальные принципы премии.

Ранее венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо отдала американскому лидеру Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Президент США поблагодарил ее за этот подарок, назвав его чудесным жестом взаимного уважения.

Мачадо получила Нобелевскую премию мира в 2025 году за свои усилия по продвижению демократических прав венесуэльского народа, хотя Трамп неоднократно заявлял, что именно он достоин такой награды, поскольку ему удалось решить семь международных конфликтов.